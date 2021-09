Werknemers en beleggers van vastgoedreus Evergrande houden hun adem in

Dichte deuren, verlaten bouwplaatsen en een politiecordon rond het hoofdkantoor. Failliet is Evergrande nog niet, maar de Chinese vastgoedreus schudt op zijn grondvesten. Voor de tweede keer in een week tijd lijkt het bedrijf een rentebetaling te moeten missen. Werknemers, toeleveranciers en beleggers houden hun adem in.

"We komen onze spullen halen", zegt een van de bouwvakkers terwijl hij de bouwplaats verlaat, zijn laadbak volgeladen met afvoerbuizen. "Het werk is gestopt, betaald wordt er niet meer." Hij werkte mee aan een van de 778 projecten die Evergrande in China ontwikkelt. Werkte, want dit project in Taicang, even boven Shanghai, ligt net als honderden andere projecten stil.

Evergrande heeft te weinig geld in kas om toeleveranciers te kunnen betalen, en stelde afgelopen maand met hen 'in gesprek' te zijn over 'hervatting' van projecten. Zover is het in elk geval in Taicang nog niet. "Het gereedschap wat er nog ligt, nemen we nu mee", zegt een collega.

Ook in Guangzhou is het stil

Ruim duizend kilometer zuidelijker, onder de rook van Guangzhou, is het nog niet zo ver. Maar ook bij de poort van de fabriek waar Evergrande zijn slag wilde slaan als bouwer van elektrische auto's is het, op een paar bewakers na, uitgestorven.

"Dit is geen publiek terrein, wegwezen", roept één van hen op de vraag wat er in de fabriek nog gebeurt. De uitbaatster van een klein restaurant om de hoek wil wel praten. "Tot voor kort zat het hier vol met Henanezen", zegt ze, refererend aan de provincie die bekendstaat om de grote aantallen arbeidsmigranten. Nu is het er stil. "De meesten van hen zijn de afgelopen tijd vertrokken. Ze kregen niet meer betaald."