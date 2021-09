Bezorgers van Thuisbezorgd krijgen straks alle fooi die ze verdienen

Bij RTL Nieuws erkende Thuisbezorgd begin deze maand dat het niet verplicht is om belasting over digitale fooi te betalen, maar dat ze dit deden om 'bezorgers te ontzorgen, en ervoor te zorgen dat zij niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.' Nu hebben ze na heroverweging besloten de regel toch aan te passen.

Steeds minder fooi

Bezorgers en andere horecamedewerkers zien de laatste jaren al hun fooi teruglopen. Mike (16) is pizzabezorger en werkt nu twee jaar voor hetzelfde restaurant. "Ik kreeg eerst 15 euro per dag fooi, maar nu is dat vaak niet meer dan 5 euro. En die fooi is toch wel het extraatje waar je voor door regen en wind gaat."

Mike merkt dat vooral bij bestellingen die al online via iDeal zijn betaald. "Bij contante betalingen aan de deur krijg ik nog vaak wat extra's, maar bij iDealtje weet je het al van tevoren: nu komt er niks."

En dat is volgens FNV Horeca ook de verklaring dat minder mensen fooi geven in de horeca: we betalen meer digitaal. "Mensen hebben minder vaak contant geld op zak, en als iemand al met een pinapparaat en ingetoetst bedrag naast je tafel staat, ga je ook niet snel meer zeggen: doe maar 2 euro extra."

Bazen houden de fooi zelf

Uit gesprekken die NOS Stories voerde met tientallen bezorgers en horecamedewerkers blijkt dat er sowieso een hoop misgaat met de fooien. Zo houden bazen het regelmatig zelf, organiseren er zogenaamd personeelsuitjes van die nooit plaatsvinden, of geven de fooi alleen aan fulltimers.

Maar hoe weet je dan of de fooi die je geeft wel echt bij de bediening of bezorger terecht komt? Vlek en Bynoe zeggen dat je aan bezorgers het beste contant fooi aan de deur kan geven, dan weet je vaak zeker dat het hele bedrag bij de bezorger terecht komt. En in een horecagelegenheid zou je kunnen vragen hoe het geregeld is met de fooi en of iemand het wel zelf mag houden.

Als werknemer heb je wel rechten als het gaat om fooi. Bynoe raadt aan om met alle werknemers gezamenlijk een mail te sturen naar de baas, met daarin de boodschap dat hij of zij iets doet dat niet mag. Maar veel van jongeren zeggen dat ze niet tegen hun baas in durven te gaan. "Er is soms sprake van een angstcultuur in de horeca. Maar er zijn heel veel horecabaantjes, dus als je honderden euro's misloopt kun je misschien toch beter verder zoeken", zegt Edwin Vlek van FNV Horeca.