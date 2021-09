OM seponeert zaak rond Haags raadslid die zich 'verdacht' gedroeg rond Rutte

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rond het Haagse raadslid Arnoud van Doorn geseponeerd. Hij wordt niet langer gezien als verdachte.

Van Doorn werd zondagochtend door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) opgepakt, omdat hij zich in de ogen van de beveiligers "verdacht" gedroeg in de buurt van demissionair premier Rutte. Het OM verdacht hem daarna van een "poging inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden". Na een nacht in de cel werd Van Doorn maandag weer vrijgelaten.

"Uit het daaropvolgende onderzoek van politie en OM kwam niets voren dat de aanvankelijke verdenking ondersteunde", laat het OM weten in een persbericht. De zaak tegen Van Doorn is daarom beëindigd.

'Onderweg naar moeder'

De advocaat van Van Doorn, Anis Boumanjal, zei gisteren tegen de NOS dat Van Doorn zondag op weg was naar zijn moeder om haar kat medicijnen toe te dienen.

Omdat de mantelzorger nog aan het werk was bij zijn moeder, besloot Van Doorn in de omgeving wat dingen te ondernemen. Hij ging naar een supermarkt, dronk wat op een terras en liep een sportschool binnen om te informeren naar de abonnementsprijzen, aldus de raadsman.

Tijdens het verhoor werd Van Doorn volgens Boumanjal verteld dat Rutte ook bij alle drie locaties was geweest. Boumanjal vond dat de DKDB "in de kramp" was geschoten. Volgens de advocaat was Van Doorn opgepakt op basis van "een onderbuikgevoel". "Als er een serieuze dreiging aan de hand is, laat je iemand de volgende dag niet meteen vrij."

Zware beveiliging

Van Doorn zat eerder in de raad voor de PVV, maar die partij brak met hem in 2011. In 2012 bekeerde hij zich tot de islam. Nu is hij fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid,

Eerder deze week werd bekend dat premier Rutte zware beveiliging heeft gekregen, omdat hij wordt bedreigd.