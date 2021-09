Werkstraf voor man die zendmasten in brand stak uit angst voor 5G

Een man uit Veldhoven krijgt een werkstraf van 120 uur omdat hij vorig jaar twee zendmasten in zijn woonplaats in brand heeft gestoken. Verder moet hij ruim 41.000 euro aan schadevergoeding betalen en mag hij drie jaar niet in de buurt van zendmasten binnen Nederland komen.

De rechter veroordeelde hem ook tot een celstraf van 38 dagen, maar die heeft de man al uitgezeten tijdens zijn voorarrest.

De 32-jarige man sloeg in april 2020 twee keer toe op één dag. Hij goot benzine over kabels en apparatuur van de zendmasten en stak die aan. Beide zendmasten raakten daarbij beschadigd. Daardoor konden de inwoners van enkele wijken in Veldhoven tijdelijk niet bellen of gebruikmaken van internet.

Tijdens de rechtszaak vertelde de man dat hij bang is voor 5G-netwerken en er op deze manier iets tegen wilde doen.

De man kwam als verdachte in beeld doordat zijn dna werd gevonden op een aansteker in de buurt van de branden, schreef Omroep Brabant eerder.

Spijt

De verdachte ziet inmiddels in dat hij is 'doorgeschoten' in zijn standpunt over de komst van 5G. Hij stond open voor de argumenten van actievoerders die stellen dat de straling van 5G-antennes slecht is voor de gezondheid en het milieu. Zijn actie was bedoeld als waarschuwing, zei hij.