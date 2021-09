Waakhond krijgt meer signalen over malafide beleggingsproducten

Het aantal klachten over malafide aanbieders van beleggingen in crypto's, internationale valuta's en CFD's groeit, meldt toezichthouder AFM in de halfjaarlijkse signaalmonitor.

Aanbieders, vaak buitenlands, van crypto en forex-beleggingen en CFD's beloven hoge rendementen maar benoemen de risico's niet. "Hoog rendement is meestal hoog risico en is te mooi om waar te zijn", waarschuwt de AFM. Volgens de toezichthouder raakt 80 procent van de beleggers in dit soort producten veel geld kwijt.

"We merken dat het vooral jonge mensen zijn die hierin willen gaan handelen of adviseren, met weinig ervaring op de financiële markten en vaak enthousiast gemaakt door influencers op sociale media", legt de AFM uit. "Consumenten willen rendement maken op hun spaargeld, maar in verband met de aanhoudende lage rente lukt dat niet met een spaarrekening. Aanbieders van crypto en forex-beleggingen spelen hierop in."