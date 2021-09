Vrouwen krijgen gemiddeld 40 procent minder pensioen dan mannen

Maar ook de huidige generatie vrouwen werkt in Nederland nog relatief vaak in deeltijd en bouwt daardoor dus minder pensioen op. "Nederlandse vrouwen zijn kampioen deeltijdwerken", zegt Marike Knoef, een van de Netspar-onderzoekers en daarnaast hoogleraar aan de Universiteit Leiden. "Maar wat ook meespeelt, is dat de pensioenen in sectoren waar veel vrouwen werken lager zijn."

Sectoren waarin veel mannen werken, zoals de bouw en de industrie, hebben betere pensioenregelingen dan bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar veel vrouwen werken. "Hier kan meespelen dat vrouwen gemiddeld langer leven. Om hetzelfde maandelijkse pensioen te krijgen, is dus meer premie nodig in sectoren met veel vrouwen", zegt Knoef. "In de onderhandelingen valt het pensioen daardoor vaak lager uit."

In het debat over de financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen gaat het vaak over de verschillen in loon tussen mannen en vrouwen. Knoef: "Maar het pensioen is daarvoor ook belangrijk. Je wil voorkomen dat zij een kwetsbare groep zijn na hun pensioenleeftijd."