Voor het eerst verklaring gevonden voor ontstaan eeneiige tweelingen

Een internationale groep onderzoekers heeft voor het eerst een biologische verklaring gevonden voor het ontstaan van eeneiige tweelingen. De groep ontdekte dat het niet het dna van eeneiige tweelingen is waar ze naar moeten kijken, maar een bepaald stofje dat zich aan het dna hecht. De ontdekking is ook van belang voor het onderzoek naar aangeboren afwijkingen.

Biologisch psycholoog Jenny van Dongen en hoogleraar Dorret Boomsma van de Vrije Universiteit Amsterdam leidden het onderzoek. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. "Dit is een hele grote ontdekking", zegt Boomsma. "Het ontstaan én de geboorte van eeneiige tweelingen is altijd een compleet mysterie geweest."

6000 tweelingen

Voor het onderzoek bekeken de wetenschappers het dna van ruim 6000 tweelingen. Tweelingregisters uit Nederland, Groot-Brittannië, Finland en Australië namen deel aan het onderzoek.

Eeneiige tweelingen ontstaan uit één bevruchte eicel die zich in tweeën splitst. Twee-eiige tweelingen ontwikkelen zich uit twee bevruchte eicellen.

'Vlaggetjes' aan dna

De onderzoekers ontdekten dat het dna van eeneiige tweelingen anders is 'ingepakt' dan dat van andere mensen. Op honderden plekken hangt als het ware een soort vlaggetje aan het dna. "Als je kijkt naar wat er aan het dna vastgehaakt zit, de technische term is een methylgroep, dan blijkt dat op ruim 800 plekken van het dna de methylatie anders is bij eeneiige tweelingen dan bij de rest van de bevolking", zei Boomsma in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Volgens Boomsma ontstaat dit proces waarschijnlijk al heel vroeg na de conceptie. In totaal zijn er 834 locaties in het dna waar het niveau van methylatie bij eeneiige tweelingen anders is dan bij andere mensen.

Aangeboren afwijkingen

"Een hele belangrijke observatie is dat bij bepaalde aangeboren aandoeningen, en dat zijn vaak hele serieuze afwijkingen, eeneiige tweelingen sterk zijn oververtegenwoordigd", zegt Boomsma. "Met onze resultaten kan je terugkijken in het leven van mensen, omdat het zo'n vroege vingerafdruk is, en kijken of iemand ooit misschien deel is geweest van een eeneiige tweeling."

Met de resultaten kan gekeken worden of iemand een eeneiige tweelingbroer of -zus vroeg in de zwangerschap heeft verloren, ook wel het vanishing twin syndrome genoemd. "Dat kan heel vroeg gebeuren in de zwangerschap. Zo vroeg dat de moeder het niet eens merkt." Op die manier kunnen de resultaten helpen om beter te begrijpen waarom iemand een aangeboren afwijking heeft.