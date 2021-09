Inktspotprijs voor beste politieke tekening voor Kamagurka

De Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar is gewonnen door Kamagurka. De Belgische cartoonist en kunstenaar krijgt de onderscheiding voor de tekening 'Migranten', die in mei in NRC verscheen. Volgens de jury combineert Kamagurka op een simpele maar heldere en komische manier de vluchtelingencrisis en de coronamaatregelen.

De jury typeert de cartoon als "cynisch, ironisch, confronterend en toch grappig" en volgens het rapport gaat het om een eenvoudige, in stijl direct herkenbare tekening.

Kamagurka heeft de Inktspotprijs nooit eerder gewonnen. De jury ziet de onderscheiding voor hem "mede als een bekroning van een imposant oeuvre van een tekenaar die al decennialang in heel eigen stijl op soms licht absurdistische wijze de wereld om ons heen becommentarieert".

Er waren dit jaar 135 inzendingen van 45 tekenaars. De prijs is dit jaar voor de 29e keer uitgereikt. Vorig jaar won Len Munnik.