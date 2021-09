Koningsdag 2022 in Maastricht: 'Blij dat koning zich aan zijn woord houdt'

Koningsdag wordt volgend jaar in Maastricht gehouden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Op 27 april 2022 gaan de koning en de koninklijke familie naar de Limburgse hoofdstad om de feestelijkheden bij te wonen.

Maastricht stond eigenlijk in 2020 al op het programma maar vanwege de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht is blij met het nieuws.

'Bijzonder programma'

"De Koning heeft toen gezegd: 'Wat in het vat zit, verzuurt niet.' Als Maastricht zijn we heel blij dat hij zich aan die woorden houdt", zegt Penn-te Strake tegen 1Limburg. "Zeker na de vreselijke coronaperiode kijkt Maastricht uit naar de verjaardag van de koning. We zijn wel weer toe aan een feestje."

De draaiboeken van vorig jaar zijn niet weggegooid. Het thema van Koningsdag 2020, 'Leef Maastricht!', blijft staan. "In grote lijnen blijft het dus hetzelfde, natuurlijk zal er her en der nog wat veranderd worden", zegt Penn.

Volgens de burgemeester krijgen de koning en zijn gezin een bijzonder programma voorgeschoteld dat bestaat uit een mix van innovatie en traditie. "Dat maakt Maastricht uniek: sociaal en saamhorig, met alle Maastrichtenaren, maar ook met het prachtige Heuvelland en de Euregio om ons heen".

Virtueel in Eindhoven

Dit jaar werd de verjaardag van de koning in Eindhoven gevierd. Dat was vooral een virtueel programma, eveneens vanwege de coronamaatregelen.

Zo was er een "selfiestraat" waar het gezin via een scherm met zes bijzondere Eindhovenaren sprak, speelde de koning met koningin Máxima en hun dochters een regioquiz en waren er optredens voor een green screen met ogenschijnlijk een volle zaal.