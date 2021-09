Twee derde van weggebruikers kijkt tijdens rijden af en toe op telefoon

Bijna twee derde van de verkeersdeelnemers leest tijdens het rijden wel eens berichten op zijn telefoon. Het ministerie van Infrastructuur concludeert dat uit een onderzoek onder 1200 mensen.

Automobilisten, (snor)fietsers en bromfietsers hielden voor het ministerie vier dagen een dagboek bij. Na hun rit beschreven ze hoeveel berichten ze ontvingen en verstuurden, waar die berichten over gingen en hoe belangrijk ze waren.

Het overgrote deel van de bestuurders vond de berichten die ze tijdens het rijden kregen onbelangrijk (84 procent) en het risico van een boete niet waard (94 procent). Toch las het merendeel die berichten dus wel af en toe. Bij meer dan de helft van de mensen die hun telefoon in het verkeer gebruiken leidt dat bijvoorbeeld tot langzamer rijden, slingeren, het missen van een afslag of zelfs een ongeluk.

Telefoon op niet storen

Demissionair minister Visser roept weggebruikers op de telefoon gedurende het rijden op 'niet storen' te zetten of er op een andere manier voor te zorgen dat er geen notificaties worden verstuurd. Vanochtend hielden de politie, het ministerie en het zogenoemde 'Team Alert' bij de Erasmusbrug in Rotterdam een waarschuwingsactie voor fietsers.

Doel was hen bewuster te maken van de risico's. De minister was daar ook bij. Zij benadrukte dat met afstand de meeste berichten niet direct gelezen hoeven te worden.

De politie gaf fietsers bij de actie een waarschuwing in plaats van een boete. De boete voor het gebruiken van de telefoon op de fiets is 100 euro. Op de brommer is dat 160 euro en in de auto 250 euro.