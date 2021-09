Jongen (17) opgepakt voor lastigvallen en verwonden vrouwen in Deventer

De politie heeft vanavond een jongen van 17 aangehouden op verdenking van het lastigvallen van twee vrouwen in een park in Deventer. Dat gebeurde afgelopen zaterdag. Later meldde zich ook nog een derde vrouw die zou zijn lastiggevallen.

De incidenten waren in het park Douwelerkolk. Een van de vrouwen moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Het park werd ontruimd en er werd een helikopter ingezet om de verdachte te zoeken, maar dat leverde niets op.

Derde vrouw

Ook op de kruising Veenweg met de Rielerweg in Deventer werd zaterdag een vrouw lastiggevallen. Zij zou het derde slachtoffer zijn geweest. Het ging om een 18-jarige vrouw uit Deventer die op de fiets zat. Ze kreeg een duw van een man die daarna wegfietste.

De politie wil verder niets kwijt over de aanhouding, behalve dat de arrestant uit Deventer komt.