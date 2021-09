Dode vrouw in Grevenbicht in Limburg, politie houdt partner aan

De politie heeft vandaag een man opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige vrouw in Grevenbicht in Limburg. Hij meldde zichzelf bij de politie. Volgens 1Limburg is hij de echtgenoot van de vrouw. Ze zouden in 2012 zijn getrouwd.

De vrouw werd gisteravond dood gevonden in haar huis in de Lindenstraat. Volgens de politie ligt het motief in de relationele sfeer. Onduidelijk is hoe de vrouw om het leven is gekomen.

De Limburger meldt dat de man eerder is veroordeeld voor het doden van een partner. Hij zou in 1997 zijn toenmalige echtgenote hebben gewurgd met een stropdas om te voorkomen dat zij erachter kwam dat hij veel schulden had.