Berlijners stemmen in referendum voor onteigening grote vastgoedbedrijven

Een voorstel voor onteigening van grote vastgoedbedrijven heeft gisteren bij een referendum in Berlijn een meerderheid gehaald: 56,4 procent van de kiezers stemde voor het onteigenen van bedrijven als Deutsche Wonen en Vonovia. De uitslag van het referendum is juridisch niet bindend, maar de Berlijnse politiek moet zich er wel over gaan buigen.

De initiatiefnemers van het referendum hebben als doel de nationalisatie van zo'n 240.000 woningen in de Duitse hoofdstad, die nu in handen zijn van grote bedrijven. Het referendum richt zich op alle particuliere vastgoedondernemingen met meer dan 3000 huizen. Zo'n tien vastgoedbedrijven zouden daardoor hun panden moeten verkopen aan de overheid.

Bij de initiatiefnemers van het referendum was er gisteren een opgetogen stemming. "We hebben de stad in beweging gebracht en de politiek opgeschud", zei een woordvoerder van het initiatief bij de Duitse radiozender RBB Inforadio. "We hebben het opgenomen tegen machtige tegenstanders en gewonnen. We zullen niet zo snel weer verdwijnen."

Felle protesten

In Berlijn wordt al tijden fel gedemonstreerd tegen de hoge huren en de grote woningnood. Eerder deze maand was er een groot protest en het linkse stadsbestuur probeerde de huren aan banden te leggen met een huurplafond. Dat huurplafond, de Mietendeckel, werd echter al snel naar de prullenbak verwezen door het Duitse constitutionele hof, omdat het in strijd was met nationale wetgeving.

De organisatoren van de volksraadpleging zeggen de formatie in Berlijn de komende periode intensief te gaan volgen. "Het referendum negeren zou een politiek schandaal zijn. We zullen niet ophouden totdat de socialisering van woningbedrijven is doorgevoerd", zegt een woordvoerder.