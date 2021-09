Recordboete machtsmisbruik Google in nieuwe fase voor rechters

Simpel gesteld: een Android-telefoon zónder Googles downloadwinkel en apps is gewoon niet interessant op de westerse telefoonmarkt. Mocht dit voorbeeld ter sprake komen tijdens de zittingsdagen, zal het bedrijf zich naar verwachting tegen deze lezing verzetten. Ook ziet het zichzelf niet als een dominante speler op de Europese markt voor zoekmachines (volgens Statcounter is het aandeel 93 procent in Europa).

Dit is niet de enige zaak die speelt tussen de Europese Commissie en Google: in totaal heeft het techbedrijf al ruim 8 miljard euro aan boetes opgelegd gekregen. Een hoog bedrag, maar wel een dat het zonder problemen kan betalen. De winst van moederbedrijf Alphabet was vorig jaar omgerekend 34 miljard euro.

Uitzonderlijke zaak

Of de argumenten van de Europese Commissie dan wel Google standhouden, zal na deze week duidelijk moeten worden. Voor de zaak is de hele werkweek uitgetrokken. Volgens EU Hof-woordvoerder Stefaan van der Jeught is dit uitzonderlijk. Dat betekent ook dat het waarschijnlijk nog maanden gaat duren voordat er een uitspraak is, mogelijk zelfs pas in het najaar van 2022.

Daarna kan Google of de commissie nog in beroep bij het Hof. Dus voordat álles uitgekristalliseerd is, kunnen we zo weer een paar jaar verder zijn. Dit najaar wordt wel een uitspraak verwacht in de Google Shopping-zaak.

Hoewel het juridische proces nog altijd loopt, paste Google een paar maanden na het boetebesluit al een aantal zaken aan. Het werd voor telefoonmakers mogelijk om een eigen versie van Android op telefoons te installeren en daarnaast de Android-licentie te blijven gebruiken. Het werd mogelijk om de Play Store los te licentiëren (er kwamen wel licentiekosten) én als laatste kwamen er losse licenties voor de Zoek- en Chrome-app.

Eerder dit jaar, na gesprekken met Brussel, kwam er de optie bij om zelf een zoekmachine te kiezen. Een woordvoerder van de commissie spreekt op dit vlak van "positieve ontwikkelingen", maar men benadrukt ook dat de situatie "continu wordt gemonitord".