'Zware beveiliging voor premier Rutte, dreiging uit criminele hoek'

Premier Rutte wordt extra zwaar beveiligd, omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering door de georganiseerde misdaad. Dat schrijft De Telegraaf. De krant zegt zich op goed ingevoerde bronnen te baseren.

Volgens een van die bronnen zijn 'spotters' in de omgeving van Rutte gezien. "Het zou gaan om verdachte personen die zijn gelieerd aan de Mocro-maffia."

Spotters zijn in de criminele wereld personen die verkennen hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt, zodat een plan kan worden opgesteld.

Zichtbaar en onzichtbaar

De Telegraaf heeft contact gehad met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Dat is de instantie die een eventuele dreiging tegen de premier moet onderzoeken. "Over veiligheidssituaties en beveiligingsmaatregelen doen we nimmer uitlatingen", zei een woordvoerder tegen de krant. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil niet ingaan op de zaak.

De extra beveiliging zou bestaan uit zichtbare en onzichtbare maatregelen. Volgens de krant zijn er de laatste tijd op het Binnenhof rond kabinetsbijeenkomsten steeds vaker beveiligers van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging te zien.

"Bij de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week zat zo'n elitebeveiliger op een prominentere plek dan normaal in de plenaire zaal. Voor Wilders was de gedachte. Maar hij bleek ook een oogje in het zeil te houden voor Rutte", aldus De Telegraaf.

Derk Wiersum

Na de moord op Derk Wiersum zijn voor tientallen personen extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bronnen meldden aan de NOS dat twintig tot dertig mensen extra werden beveiligd. Het ging onder meer om rechters en officieren van justitie die betrokken zijn bij het proces tegen Taghi of zaken die daaraan gerelateerd zijn.

Wiesrum werd in 2019 in Amsterdam vermoord. Het OM eiste in juli levenslang tegen twee verdachten. Het had er volgens de officier van justitie alle schijn van dat de moord op Wiersum te maken had met de deal die Nabil B. sloot met het OM over het afleggen van getuigenverklaringen tegen Taghi.