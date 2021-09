Inwoners San Marino stemmen voor het recht op abortus

San Marino heeft zich in een referendum in grote meerderheid uitgesproken voor legalisering van abortus. Meer dan driekwart van de kiezers staat achter een voorstel om abortus tot 12 weken in de zwangerschap toe te staan.

Als de moeder in levensgevaar is, of bij ernstige afwijkingen van de foetus, kan abortus ook nog na die 12 weken worden gepleegd. De uitslag zet een streep door een wet die teruggaat tot 1865.

In de kleine republiek in het noordoosten van Italië konden vrouwen drie jaar gevangenisstraf krijgen als ze abortus lieten plegen. Degene die de abortus pleegt riskeerde een celstraf van zes jaar. In de praktijk gingen veel vrouwen uit San Marino naar privéklinieken in Italië voor een abortus, waarvoor ze zo'n 1500 euro betaalden.

In Europa kunnen vrouwen alleen in Malta, Andorra en Vaticaanstad niet legaal een abortus ondergaan. In Polen is de abortuswet dit jaar strenger geworden.