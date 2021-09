Man overleden na botsing op A67, bestuurder van betrokken auto spoorloos

Het dodelijke slachtoffer van een auto-ongeluk gisteren op de A67 bij Maasbree is een 37-jarige Duitser uit Mönchengladbach. Hij werd na het ongeluk naar het ziekenhuis overgebracht en is daar aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

De auto werd gisteren van achteren aangereden en vloog daardoor in brand. Het slachtoffer zat met twee andere mannen uit dezelfde woonplaats in de auto. Zij zijn gewond, maar niet in levensgevaar.

Spoorloos

De bestuurder van de achteroprijdende auto is er na het ongeluk te voet vandoor gegaan. Ondanks een zoektocht met honden en een helikopter is deze man of vrouw nog steeds spoorloos.

Het is niet duidelijk er nog meer mensen in deze auto zaten. Wel is duidelijk dat het een auto is met een Nederlands kenteken, die niet als gestolen is opgegeven.