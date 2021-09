Nijmeegse restaurant Moeke gaat controleren op coronapas en mag weer open

Het Nijmeegse restaurant Moeke dat gisteren de deuren moest sluiten vanwege overtreding van de nieuwe coronaregels mag weer open. Na tussenkomst van de voorzieningenrechter in Arnhem heeft burgemeester Bruls van Nijmegen vandaag zijn dwangbevel ingetrokken.

Bruls besloot restaurant Moeke gistermiddag per direct te sluiten, nadat boa's concludeerden dat onvoldoende gecontroleerd werd op het coronatoegangsbewijs. De eigenaar had aangekondigd dat hij niet zou controleren. Het restaurant besloot na het dwangbevel de verplichte sluiting aan te vechten bij de rechter.

Van de voorzieningenrechter moest het restaurant vandaag proberen er samen met de gemeente Nijmegen uit te komen. Zo moest het restaurant schriftelijk uiteenzetten hoe het de coronaregels gaat handhaven. Bij goedkeuring van de plannen kon burgemeester Bruls beslissen de gedwongen sluiting op te heffen. Het plan van Moeke is inmiddels voorgelegd aan de gemeente en goedgekeurd. Het restaurant mag daarom per direct weer bezoekers ontvangen, meldt Omroep Gelderland.

Gemeente tevreden

Volgens het nieuwe plan gaat het restaurant het coronatoegangsbewijs strenger controleren. Ook wordt een bord bij de ingang, waarop staat dat de QR-code er niet structureel gecontroleerd wordt, weggehaald.

Bruls is tevreden, zo laat hij weten in een reactie. "We hebben vanaf het begin gezegd dat als het restaurant zich aan de coronaregels houdt, dat ze weer open mogen. Dat is nu zo en daar ben ik tevreden over. We zijn natuurlijk nog steeds bezig met het bestrijden van een pandemie."

De rechtszaak is niet helemaal voorbij. De rechter gaat zich nog buigen over de vraag of de gemeente het restaurant had mogen sluiten bij overtreding van de nieuwe coronaregels. Die uitspraak volgt binnen een week.