Massaal op straat voor het klimaat vlak voor de Bondsdagverkiezingen

Jonge kiezers in de minderheid

Vooral voor jonge kiezers is klimaat dit jaar hét centrale thema bij de verkiezingen. Maar ze maken in verhouding maar een klein deel uit van de Duitse kiezerspopulatie: slechts 14 procent van de stemgerechtigden is jonger dan 29, terwijl bijna 40 procent ouder is dan 60. Mede om die reden zijn Angela (71) en Angelika (66) er ook bij vandaag. "Juist omdat wij oudere kiezers in de meerderheid zijn moeten we solidair zijn met de jongeren", vindt Angela. "Het gaat in het leven niet alleen maar om meer, meer, meer."

Angelika voegt eraan toe dat een demonstratie als deze een grote saamhorigheid tussen de generaties laat zien: "In de politiek let iedereen alleen maar op tegenstellingen. Maar hier zijn zoveel verschillende mensen bij elkaar die maar één ding willen: samenwerken om meer te doen voor het klimaat."

Volgens Klaus Hurrelman, hoogleraar sociologie verbonden aan de Hertie School of Governance in Berlijn, kun je hier precies zien welke politieke invloed jongeren wél hebben: "Ze zijn als kiezer getalsmatig misschien wat ondervertegenwoordigd, maar ze hebben met hun idealisme wel politieke invloed aan de keukentafel. Ze praten met hun ouders en grootouders, en die nemen dat mee naar het stemhokje. Anders zouden de Groenen nu in de peilingen niet op een verdubbeling van hun aantal zetels in de Bondsdag staan."

Ergens op het grote veld voor de Rijksdag staat ook Ulrike -midden dertig- met haar twee peuters. "Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen, hoe jong ze ook zijn, letterlijk zien dat we moeten opstaan voor het klimaat. Er is maar één aarde, we hebben geen alternatief", zegt ze.