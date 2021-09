9 mannen aangehouden voor voorbereiden terroristische aanslag

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er in Nederland arrestatie worden verricht vanwege het treffen van voorbereidingen en het trainen voor een aanslag. In oktober vorig jaar werden zes mannen veroordeeld tot celstraffen van 10 tot 17 jaar voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag op een groot evenement.

De zes, merendeels afkomstig uit Arnhem, werden eind september 2018 opgepakt in Arnhem en op een vakantiepark in Weert. Ze werden al langer in de gaten gehouden door de politie. Die maakte ook een video waarop te zien is dat de mannen in een vakantiehuisje aan tafel zitten en pistolen en automatische wapens uitproberen. Een van hen kreeg ook een vest met snoeren omgehangen.