Veel schade door plofkraak in centrum Alkmaar

Een plofkraak heeft vannacht rond 03.00 uur veel schade aangericht in het centrum van Alkmaar.

De politie kon na de melding niet meteen uitrukken, omdat om het hek bij de ingang van het politiebureau een kettingslot gehangen was. Of dit verband houdt met de plofkraak, kan de politie nog niet met zekerheid zeggen.

De telecomwinkel aan de Achterstraat waar de automaat in zat is flink beschadigd. De politie heeft de buurt afgezet. Er bleken nog twee explosieven aanwezig te zijn. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft die op een andere plek tot ontploffing gebracht.

Bij de plofkraak zijn verschillende ramen van winkels gesprongen. Ook omliggende woningen hebben schade en werden uit voorzorg ontruimd. Er is nog niemand aangehouden en het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Niemand raakte gewond.

Een omwonende vertelt aan NH Nieuws dat hij een "heel grote explosie" hoorde, waardoor het leek alsof er een pand ontplofte. "Niet eens een minuut later hoorde ik een scooter wegrijden. Vervolgens hoorde ik alle buren naar buiten gaan om te kijken. Alle alarminstallaties van alle panden gingen af en vervolgens hoorde ik helikopters overvliegen."