Vijf bergbeklimmers omgekomen bij -20 graden en harde wind op de Elbroes

In het Kaukasusgebergte in Rusland zijn vijf bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat meldt het Russische staatspersbureau Tass. Ze maakten deel uit van een groep die de Elbroes beklom, met ruim 5600 meter de hoogste berg van Europa.

Gisteravond zond een groep van 19 klimmers een noodsignaal uit. De weersomstandigheden op de berg waren snel slechter geworden. Er waren windstoten tot 140 kilometer per uur, de temperatuur was gezakt tot -20 graden Celsius en het zicht was minder dan een meter. Op dat moment waren de klimmers op 5400 meter hoogte.

Na het noodsignaal kwam een reddingsactie op gang, waar twintig reddingswerkers verdeeld over zeven voertuigen bij betrokken waren. Veertien klimmers konden gered worden, voor vijf kwam de hulp te laat.

Dit zijn beelden van de reddingsactie: