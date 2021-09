Een autorit van 20 minuten naar testlocatie? Niet overal kan dat

Voor heel Zeeuws-Vlaanderen is één locatie ingericht, in Terneuzen, een goed half uur rijden vanuit het westen van de regio. En Winterswijkers moeten 38 minuten rijden naar Enschede, of 36 minuten naar Doetinchem. "Het hele oosten van de Achterhoek valt eigenlijk een beetje over de rand," zegt een woordvoerder van de gemeente Winterswijk. "We zijn daar ook nog over in gesprek met de veiligheidsregio. Gelukkig is de vaccinatiegraad hier hoog."