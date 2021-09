'Niet 16.000, maar mogelijk 23.000 jaar geleden al mensen in Noord-Amerika'

Zestig voetafdrukken van prehistorische mensen zijn mogelijk het bewijs dat mensen veel eerder vanuit Azië naar Amerika zijn gekomen dan tot nu toe werd aangenomen.

De sporen werden enkele jaren geleden al ontdekt in het White Sands National Park in de Amerikaanse staat New Mexico. Wetenschappers hebben op verschillende manieren vastgesteld hoe oud de sporen zijn, onder andere door koolstofdatering van plantenzaden die in en tussen de voetafdrukken werden gevonden, schrijven ze in het tijdschrift Science.

Hun conclusie is dat er tussen de 23.000 en 21.000 jaar geleden al mensen in New Mexico rondliepen. Dat was tijdens de laatste grote ijstijd.