Gewonden bij steekpartij bij middelbare school in Arnhem

Bij een steekpartij in Arnhem zijn drie jongeren gewond geraakt. Dat gebeurde vanmiddag voor een middelbare school, het Thomas a Kempis College.

Volgens de politie ontstond er een conflict dat leidde tot een vechtpartij. Daarbij is gestoken. Vijf minderjarige jongeren waren erbij betrokken.

Twee van hen, volgens de politie jongens, zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is ook aangehouden als verdachte. De derde gewonde is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan.

De politie onderzoekt nog wat de aanleiding van de steekpartij was. Of er een link met de school is, is nog onduidelijk. In de buurt is nog een middelbare school. De directeur van het Thomas a Kempis College zegt tegen Omroep Gelderland dat de vijf jongeren geen leerlingen van haar school zijn. Volgens omstanders waren veel scholieren getuige van de steekpartij.