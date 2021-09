Europese Commissie wil usb-c als standaard voor oplaadkabels

Als het aan de Europese Commissie ligt, is over een paar jaar usb-c de standaard om apparaten mee op te laden. Hiervoor dient de commissie vandaag een wetsvoorstel in. Er wordt al sinds 2009 over zo'n standaard gesproken, maar tot nu toe werd dit overgelaten aan de markt. Dat gaat veranderen.

De wetgeving is gericht op smartphones, tablets, camera's, koptelefoons, draagbare speakers en videocamera's. "In veel gevallen hebben telefoons al een usb-c-aansluiting", zegt smartphone-analist Tim Wijkman van Telecompaper. "De Chinese en westerse merken bieden dit al aan." De enige partij die dit niet doet, is Apple. Ook sommige goedkope toestellen hebben dit niet.

Op iPhones (bij steeds meer iPads is dat anders) zit nog altijd de lightning-aansluiting. Daarmee is dit voorstel, al zal de commissie het niet hardop zeggen, ook specifiek gericht op die techgigant. In een reactie zegt Apple dat het bezorgd blijft dat "het vereisen van een type aansluiting innovatie in de weg zit, in plaats van dat het dit aanmoedigt". Volgens Apple raakt dat consumenten in Europa en in de rest van de wereld.

420 miljoen apparaten

Het afgelopen jaar zijn er naar schatting in de EU 420 miljoen smartphones en andere elektronische apparaten verkocht. Volgens de commissie bezit de consument gemiddeld drie telefoonopladers waarvan er twee actief worden gebruikt. De afgelopen jaren is met een vrijwillige overeenkomst het aantal verschillende laders teruggelopen van dertig naar drie. Dat vindt de commissie niet voldoende en dus kiest het nu voor deze stap.

"De situatie is onhandig en kostbaar voor consumenten die jaarlijks 2,4 miljard euro uitgeven aan losse opladers die niet worden meegeleverd met hun apparaten", zegt de commissie in een verklaring. Daarnaast zijn weggegooide en ongebruikte opladers goed voor jaarlijks 11.000 ton elektrisch afval. Een uniforme oplossing moet dit met duizend ton verminderen.

Verder wil dat de commissie dat er de optie komt voor consumenten om géén stekker bij hun nieuwe apparaat geleverd te krijgen. Ook dit is bedoeld om de hoeveelheid elektronische afval tegen te gaan. Daarnaast moeten fabrikanten consumenten informeren over welke stekkers ze kunnen gebruiken bij het opladen van een specifiek apparaat. Ten slotte moet de snelheid waarmee apparaten opgeladen worden hetzelfde worden.

Het voorstel gaat nu langs het Europees Parlement en de Europese Raad, daarna komt er een transitieperiode van twee jaar voordat de wetgeving daadwerkelijk van kracht wordt.

Oordopjes en slimme horloges

Het wetsvoorstel gaat niet gelden voor alle elektronische apparaten. Oordopjes, slimme horloges en fitnesstrackers vallen er niet onder vanwege technische beperkingen. In het geval draadloze oordopjes is dat wel opvallend, omdat die vaak in een doosje zitten waar een usb-c-aansluiting op mogelijk zou zijn.

Het zou ook betekenen dat Apple niks hoeft te veranderen aan de aansluiting van zijn AirPods, die worden in een los doosje opgeladen met een lightningkabel (en dan wel weer voor de koptelefoon van die serie). Mogelijk dat dit in het traject dat de komende tijd gaat lopen, nog gaat veranderen.

Als alles goed gaat, zou het dus kunnen dat in 2023 of 2024 - anderhalf decennium dus nadat de Europese Commissie met het plan was begonnen - usb-c de standaard is. De vraag die dan overblijft is hoe belangrijk opladen via een kabel dan nog is. Met name bij smartphones is draadloos op laden aan een opmars bezig, al zal dat lang niet voor alle apparaten even praktisch zijn.