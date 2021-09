'Het is een utopie om te denken dat we voldoende boa's hebben om iedereen te controleren'

"Het is een utopie om te denken dat we voldoende boa's hebben om iedere horecazaak te controleren", zegt Richard Gerrits van boa-vakbond ACP in het NOS Radio 1 Journaal in reactie op het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen zaterdag.

Vanaf zaterdag moeten alle bezoekers van de horeca, evenementen, theaters en bioscopen een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs kunnen laten zien. De ondernemingen moeten er zelf voor zorgen dat die bewijzen ook echt gecontroleerd worden. Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) gaan dan weer steekproefsgewijs controleren of de ondernemers de toegangsbewijzen controleren.

"We zullen steekproefsgewijs langslopen en daar waar nodig de ondernemer aanspreken als het niet goed gaat", zegt Gerrits. "En als het dan niet verbetert dan kan het gevolg zijn dat die een boete krijgt of dicht zou moeten." Bij herhaaldelijke overtredingen kan een dwangsom worden opgelegd van 2500 euro, die kan oplopen tot 10.000 euro. Ook kan een locatie tijdelijk gesloten worden.

Steeds meer druk op boa's

Het kabinet heeft 45 miljoen euro uitgetrokken om te helpen bij de handhaving. "Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld particuliere beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van het coronatoegangsbewijs", aldus het ministerie van Justitie.

Dat geld komt dus niet bij de boa's terecht, constateert Gerrits, terwijl er wel meer van de boa's wordt gevraagd. "Er komt op het boa-apparaat steeds meer druk en dan moeten we structureel met de minister gaan kijken naar wat het takenpakket is en wat de formatie is. En daar moet ander geld bij dan op dit moment genoemd wordt."

Tekort in grote steden

Volgens Gerrits zijn er 2500 tot 5000 extra boa's nodig. Vooral in de grote steden zijn er te weinig boa's, zeker als ook het takenpakket van de boa's wordt uitgebreid, zoals het plan is. Bijvoorbeeld met het handhaven van lichte verkeersovertredingen om de politie te ontlasten. "De taken worden met 10 tot 20 procent uitgebreid", zegt Gerrits, "dus er zijn ook 10 tot 20 procent meer boa's nodig".

Door het aanbieden van een verkorte boa-opleiding voor mensen die al binnen de veiligheidssector werken denkt Gerrits op korte termijn een deel van de extra boa's te kunnen binnenhalen. Daarnaast hoopt hij in de toekomst op een toename van het aantal mbo-studenten dat doorstroomt als boa.