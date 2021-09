Machinist legt 180 meter treinrails aan in tuin: 'Beetje uit de hand gelopen'

Een treinmachinist uit Zuidbroek is wel heel dol op zijn werk. Hij heeft 180 meter spoor gekocht voor in zijn tuin. De bedoeling is dat er uiteindelijk een trein op kan rijden.

"Ja, het is een beetje uit de hand gelopen", zegt Jos van der Veen tegen RTV Noord. "Het is altijd mijn hobby geweest. Ik ben pas op mijn dertigste machinist geworden, maar het verveelt geen dag en om het nog leuker te maken heb ik dit nu in de tuin."