Hema volgend jaar weg uit Spanje, zes winkels sluiten

Winkelketen HEMA vertrekt na acht jaar uit Spanje. In de loop van 2022 worden alle winkels in Barcelona en Madrid gesloten. Het gaat om zes vestigingen.

In juli werd al het besluit genomen om de zes vestigingen in het Verenigd Koninkrijk te sluiten. Het past in de strategie van de familie Van Eerd en Parcom, die sinds vorig jaar de eigenaars zijn van keten. De familie Van Eerd is ook eigenaar van supermarktketen Jumbo.

De strategie houdt in dat er duurzame groei mogelijk moet zijn en dat HEMA een leidende marktpositie in een land kan verwerven. Dat is zowel in Spanje als in het Verenigd Koninkrijk niet gelukt.

De belangrijkste markten voor HEMA zijn Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Daarnaast heeft het bedrijf nog filialen in Duitsland, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten.

Mogelijk worden er in nog meer landen winkels gesloten: "Wij evalueren onze gehele landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden", aldus HEMA in een persbericht.

Grote schulden

HEMA schrijft al jaren rode cijfers. Vorig jaar bedroeg het verlies 215 miljoen euro. Dat had naast een teruggelopen omzet vanwege corona onder meer te maken met het terugdringen van de hoge schuldenlast die onder de vorige eigenaars is ontstaan. Per jaar moest HEMA 50 miljoen euro aan rente betalen, nu is dat nog 10 miljoen per jaar.

Sinds 1 juni heeft de Hema een nieuwe topbestuurder. Saskia Egas Reparaz, voorheen de baas bij Etos, volgde Tjeerd Jegen op.