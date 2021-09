Wakker Dier roept De Keurslager uit tot grootste Liegebeest 2021

Eerdere winnaars van de Liegebeest waren:

(2020) Kloeke Kip uit Grubbenvorst dat 250.000 plofkippen houdt en wil doorgroeien naar een megastal met één miljoen kippen.

(2019) Albert Heijn. De supermarkt dankte zijn nominatie aan de verpakking van de AH kip, waarop "meer ruimte" stond. Terwijl AH toen met 16 kippen op een vierkante meter de kippen juist de minste ruimte gaf zonder daglicht. Nadien is de verpakking aangepast.

(2018) De Rabobank, die in een tv-campagne met de slogan 'Growing a better world together' pretendeert dat ze de voedingssector wil verduurzamen. In werkelijkheid investeert de boerenbank miljarden euro's in de vee-industrie.

(2017) Albert Heijn. AH suggereerde in de Allerhande dat serranoham-varkens buiten in de wei lopen. In werkelijkheid zitten de dieren hun leven lang binnen in een krap hok.

(2016) Vitel-oké misleidt met zogenaamd 'uiterst diervriendelijk geproduceerd' kalfsvlees terwijl de kalfjes te vroeg van hun moeder worden gescheiden en hun leven slijten in een dichte stal zonder stro.