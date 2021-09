Toeslagenaffaire weer genoemd in Troonrede: 'Het zijn alleen maar woorden'

Brief aan de Koning

Vijf gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben koning Willem-Alexander vandaag in een brief om hulp gevraagd. Derya Selvi en Janet Ramesar zijn twee van hen. Ze schrijven dat hun problemen nog lang niet zijn opgelost en hopen dat de koning iets kan betekenen, bijvoorbeeld door een gesprek met hen aan te gaan. Ook willen zij excuses.

Zo staat in de brief: "Dagvaardingen, dwangbevelen en brieven in uw naam werden bij ons op de voordeur geplakt. Ook u bent in onze ogen verantwoordelijk voor het leed dat ons en onze kinderen is aangedaan. Bij deze sturen wij eindelijk een brief terug."

Selvi, die de koning de afgelopen jaren al vaker aanschreef, reageert: "Ik kreeg dwangbevelen uit naam van de koning. Ik schrok me steeds kapot en was heel angstig. Weet de koning eigenlijk wel hoe erg we beschadigd zijn? Wordt het niet eens tijd dat hij met ons gaat praten?"