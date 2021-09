Vuurtoren 'Lange Jaap' in Den Helder dreigt in te storten, omgeving afgesloten

In de wanden van de vuurtoren van Den Helder zijn grote scheuren ontstaan. Daardoor bestaat het risico dat de Lange Jaap, zoals de toren in de volksmond heet, kan instorten. De omgeving is meteen afgesloten, meldt de gemeente Den Helder.

Volgens demissionair minister Visser van Infrastructuur bleek uit een recente inspectie dat de scheuren in de wand "van zodanige aard" zijn dat er actie moest worden genomen. "Het risico op omvallen, zeker in combinatie met verwachte wind, is dusdanig dat de omgeving veilig moet worden gesteld."

Het is nog niet duidelijk hoe de scheuren moeten worden verholpen. Rijkswaterstaat zal naar aanleiding van de problemen bij de Helderse vuurtoren ook andere oude vuurtorens nalopen.

Uit 1877

Er is geen direct gevaar voor mensen. De toren was al gesloten voor publiek en bovendien niet bemenst. Naastgelegen weilanden en een weg zijn afgesloten voor publiek. Een nabijgelegen manege en tennisvelden blijven bereikbaar.

Het 63 meter hoge bouwwerk is de hoogste vuurtoren van Nederland. Bij helder weer is het licht van de toren op 54 kilometer afstand zichtbaar. Het rode bouwwerk uit 1877 is sinds 1988 een rijksmonument.