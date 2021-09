'Voorwaarden voor vergoeding van migrainemedicijn zijn te streng'

Het Zorginstituut Nederland heeft vandaag het advies uitgebracht om drie nieuwe migrainemedicijnen op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. In veel andere Europese landen worden de medicijnen al vergoed en dat kan volgens het instituut, onder voorwaarden, ook in Nederland.

De 41-jarige Hennie Koelewijn is een van de naar schatting 3600 patiënten met chronische migraine die in aanmerking komen voor een van de drie CGRP-remmers. Via een speciaal programma van de fabrikant maakt ze al bijna twee jaar gebruik van de medicatie erenumab. Dit medicijn dient ze zichzelf een keer in de maand toe door middel van een injectie in haar buik. "Ik heb mijn leven terug en durf weer dingen af te spreken."

Toch is ze nog niet tevreden met het advies. Als het aan Koelewijn ligt, moeten er meer mensen in aanmerking komen voor de vergoeding. Daarom startte ze vandaag in samenwerking met Hoofdpijnnet, een netwerk voor mensen met migraine en andere soorten chronische hoofdpijnen, een petitie om de voorwaarden toch nog aan te passen.

Donkere wereld

Want Koelewijn gunt andere patiënten dezelfde verlichting door de medicatie. Voor het gebruik van de remmers zag haar leven er namelijk heel anders uit. "In de dagen voor de aanval kreeg ik concentratieproblemen, was ik snel geïrriteerd, kon ik niet op woorden komen en kreeg ik tintelingen aan een kant van mijn lichaam in mijn tong en vingers."

Wanneer daarna de aanval begon kreeg Koelewijn last van extreme hoofdpijn, overgeven en was ze gevoelig voor licht en geluid. "En je hebt geen idee wanneer het stopt." Na zo'n aanval was ze uitgeput. "Dus als je dit meerdere keren hebt, ben je er de hele maand druk mee."

Het is een donkere wereld om in te leven, zegt Koelewijn. "Migraine is zo veel meer dan een beetje hoofdpijn. Het is een neurologische erfelijke aandoening waardoor je bijna niets kan afspreken, omdat je nooit weet wanneer je weer een aanval krijgt."

NOS op 3 maakte eerder deze special waarin je zelf ervaart hoe een migraineaanval kan voelen: