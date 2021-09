Brits ministerie deelt per ongeluk mailadressen van 250 Afghaanse tolken

Door een datalek bij het Britse ministerie van Defensie zijn de e-mailadressen van ruim 250 Afghaanse tolken zichtbaar geworden in een groepsmail. Het ministerie heeft aangekondigd de zaak te onderzoeken.

Het ministerie stuurde een mail naar Afghaanse tolken die naar het Verenigd Koninkrijk willen verhuizen. Veel van hen lopen sinds de machtsovername door de Taliban in hun thuisland mogelijk gevaar omdat zij voor de Britse overheid hebben gewerkt. In de mail waren de mailadressen van de tolken te zien voor alle ontvangers.

Ongeveer een half uur later volgde een tweede mail naar de ontvangers. Daarin stond dat hun emailadres mogelijk bekend was geworden en werd hen verzocht het eerste bericht te verwijderen.

Onacceptabel lek

In een verklaring verontschuldigde het ministerie zich en beloofde de zaak te onderzoeken. Ben Wallace, de minister van Defensie, sprak tegen de BBC over een "onacceptabel lek".

Een ontvanger van de email laat aan de BBC weten dat deze fout "het leven kan kosten aan tolken, vooral diegenen die nog in Afghanistan zitten". "Sommige van de tolken hadden de fout niet door en hadden al geantwoord en over hun situatie verteld. Dat is zeer gevaarlijk. De e-mail bevat hun profielfoto's en hun contactdetails."

De gedupeerde tolken krijgen het advies om hun e-mailadressen te veranderen.