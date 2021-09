Leger: poging tot staatsgreep in Sudan, situatie onder controle

Het leger van Sudan zegt dat het een staatsgreep van een groep militairen heeft voorkomen. De situatie in de hoofdstad Khartoem is onder controle.

Volgens een regeringswoordvoerder zijn er militairen opgepakt, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. De staatstelevisie riep kijkers op om zich tegen de couppoging te verzetten, maar gaf geen nadere informatie over wat er aan de hand is.

Persbureau AP hoorde van een Sudanese militair dat militairen enkele overheidsinstellingen in handen wilden nemen, maar dat dit volledig is mislukt. Onder de arrestanten zouden hoge officieren zijn.

Bashir

De macht in Sudan was dertig jaar lang in handen van dictator Omar al-Bashir. Hij werd in 2019 na een volksopstand door het leger aan de kant gezet. Daarna werd een overgangsregering van burgers en militairen geïnstalleerd.

Vorig jaar werd een couppoging van leden van de voormalige geheime dienst afgeslagen.