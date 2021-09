Verdwaalde walrus gezien op zandplaat bij Schiermonnikoog

Op zandplaat Simonszand naast Schiermonnikoog is een walrus gezien. Het is een bijzondere waarneming, want walrussen leven doorgaans op drijfijs in de Noordelijke IJszee.

Het gaat om een vrouwtje dat eerder al bij Denemarken en Duitsland opdook. De waarneming is gedaan door Ralf van Hal, onderzoeker bij Wageningen University. Hij zegt tegen Omrop Fryslân dat hij niet direct in de gaten had dat het zo'n bijzondere vondst is. Van Hal was voor onderzoek op de Wadden, maar hij weet vooral veel van vissen.

Zeldzame vondst

Walrussen leven in het Noordpoolgebied en verlaten dat normaal gesproken nooit. Ze kunnen wel lange afstanden zwemmen. Waarom sommige walrussen zo ver afzakken is niet bekend. De laatste walrus die Nederland aandeed werd in 1998 gezien op Ameland.