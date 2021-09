PvdA en GroenLinks willen niet met VVD praten over steun voor begroting

PvdA en GroenLinks willen geen afspraken maken met VVD, D66 en CDA over de begroting van volgend jaar. "We gaan niet in achterkamertjes praten over steun voor beleid", zeiden partijleiders Ploumen en Klaver na fractieoverleg. "Als ze met ons willen onderhandelen, moeten ze ons uitnodigen voor de kabinetsformatie. Dan staan we vanmiddag nog klaar", zei Klaver.

Voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen van later deze week willen VVD, D66 en CDA graag afspraken maken over steun voor de begroting. Ze voelen zich niet meer helemaal zeker van de steun van de ChristenUnie, die vorige week liet weten dat ze zich geen deel meer voelt van de coalitie.

Waarnemend VVD-fractievoorzitter Hermans zou deze week namens de formerende partijen gaan overleggen met "partijen in het brede politieke midden" over mogelijke aanpassingen aan de begroting. Dan gaat het bijvoorbeeld om de aanpak van de wooncrisis, het klimaat en de koopkracht.

"Maar onderhandelen daarover met ons heeft geen zin", zeggen Ploumen en Klaver. Hun fracties trekken de laatste tijd gezamenlijk op bij veel onderwerpen. Ze houden liever hun handen vrij om samen met andere oppositiepartijen alternatieve plannen in te dienen en daar, eventueel met steun van de ChristenUnie, een meerderheid voor te krijgen. Zo willen ze bijvoorbeeld het minimumloon verhogen.

Nieuwe bestuurscultuur

"We willen best praten over de begroting voor volgend jaar, maar dat doen we gewoon in de plenaire zaal", zei Klaver. "Dat past ook goed bij de zo gewilde nieuwe bestuurscultuur." Iedere partij moet daar zijn voorstellen doen en dan blijkt wel of er een meerderheid voor is, zo redeneert het linkse blok.

Het grootste deel van de plannen uit de Miljoenennota zal wel de steun van de ChristenUnie krijgen, omdat daar de afgelopen tijd al afspraken over zijn gemaakt. De vraag is nog wel of er ook in de Eerste Kamer voldoende steun is, omdat het demissionaire kabinet daar zelfs met de ChristenUnie geen meerderheid heeft.

PvdA en GroenLinks hopen dat VVD en CDA alsnog hun blokkade zullen opheffen, zodat er gesprekken kunnen beginnen over een meerderheidskabinet met de twee linkse partijen. Een minderheidskabinet zullen ze niet gedogen, maar de voorstellen van zo'n kabinet zullen ze wel elke keer beoordelen. Op de vraag of er nieuwe verkiezingen moeten komen zei Klaver: "Dat zou een schande zijn".