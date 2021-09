Veel schade en geld op straat door plofkraak in Amsterdam-Noord

Bij een plofkraak vanochtend in Amsterdam-Noord zijn meerdere panden beschadigd. Er is nog niemand aangehouden.

Na de kraak op de geldautomaat aan de Sperwerlaan lag er geld op straat. Dat is meegenomen door agenten. Twee verdachten zijn weggerend. In eerste instantie zouden ze hebben willen vluchten op een scooter, maar die startte niet. Het is onbekend of de twee geld hebben buitgemaakt.

Meerdere ramen van omliggende huizen zijn gesneuveld. Ook zijn dakpannen naar beneden gekomen door de klap.

De omgeving is afgezet voor politieonderzoek.