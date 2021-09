Kerstkaarten mogelijk 25 procent duurder vanwege 'pulp friction'

Consumenten en bedrijven gaan de tekorten op de papiermarkt in de portemonnee voelen. Zo wordt een deel van de kerstkaarten mogelijk 25 procent duurder en ook kalenders en ander drukwerk stijgt in prijs. Daarvoor waarschuwen drukkerijen en papierproducenten nu de tekorten op de papiermarkt aanhouden.

"De papiermarkt is aan het veranderen, onder meer door tekort aan papierpulp", zegt Wouter Haan van drukkerij Reclameland. "Papier is voor ons 15 procent duurder geworden. Energie is duurder geworden, de mensen, inkt, het vervoer uit China. Als dit zo doorzet kom je snel uit op een prijsstijging van 20 tot 25 procent."

Door problemen met transport en de grote vraag naar karton vanwege het webwinkelen is er een tekort aan papierpulp. Dat wordt gebruikt in bijvoorbeeld luiers, wc-papier en wenskaarten. Het tekort aan pulp veroorzaakte al problemen met de levering van schoolboeken. Ook worden er minder leesboeken gedrukt vanwege het tekort.

Pulp friction

"Op dit moment is er sprake van pulp friction", zegt Wouter Haan, wijzend op de aanhoudende tekorten. Hij heeft afgelopen zomer extra papier ingeslagen om later dit jaar niet te kort te komen. "Op een gegeven moment moet vraag en aanbod weer in balans moeten komen, zodat we weer op een normaal tarief uitkomen."

Papierproducent Sappi is de afgelopen maanden de prijzen aan het verhogen en gaat daar de komende tijd mee door. "We zijn afhankelijk van grondstoffen die sinds februari in korte tijd met 50 procent in prijs zijn gestegen", zegt Marco Eikelenboom van Sappi.

"Ook energie is in korte tijd duurder geworden. Dat is lastig voor ons door te berekenen aan onze klanten vanwege langetermijncontracten. Vanaf april zijn we in stappen onze prijzen aan het verhogen en daar gaan we de komende kwartalen mee door."

Zijn klanten rekenen die hogere prijzen vervolgens weer door. "De consument die magazines, kerstkaarten en kalenders koopt gaat daar iets van voelen. Dat is onvermijdelijk."

Duurder vervoer

Ook het bedrijf Touché Cards zegt dat een deel van hun kerstkaarten duurder wordt. "Onze inkoopprijzen zijn dit jaar (deels) gestegen door hogere papierprijzen en duurdere verpakkingsmaterialen, maar met name door de extreme stijgingen in het (container)vervoer", zegt Hans Duran van het bedrijf.

Volgens hem blijft de prijsstijging beperkt tot kaarten uit China. "De in Nederland of Europa geproduceerde kerstkaarten zullen wij dit jaar niet in prijs verhogen."