Koorddanser steekt Seine over vanaf de Eiffeltoren

"Het was prachtig", zei Paulin na afloop. "Het was een prachtig uitzicht over Parijs, maar ik moest me ook blijven concentreren op waar ik mee bezig was."

Paulin, die met een veiligheidslijn was gezekerd, ging halverwege zijn tocht nog zitten en liggen op het koord voordat hij verderliep.

Later vandaag maakt hij de oversteek, onderdeel van een cultureel festival, nog een keer. Volgens de organisatie is het de langste afstand die een koorddanser ooit in een stedelijke omgeving heeft afgelegd.