Rusland verbiedt vertoning van Paul Verhoeven-film over lesbische non

Russische bioscopen mogen de nieuwe film van Paul Verhoeven niet vertonen, omdat de inhoud in strijd is met de Russische wet. De film Benedetta, waarin een non in een 17de-eeuws klooster een relatie krijgt met een vrouw, zou op 7 oktober in première gaan in Rusland, maar het ministerie van Cultuur weigert een licentie af te geven.

Volgens het ministerie bevat de film een scène met provocerende inhoud, "die wordt beschouwd als schending van de wetgeving inzake gewetens- en godsdienstvrijheid". Om welke scène het gaat, is niet bekendgemaakt. In Benedetta is op veel momenten naakt te zien. Ook kent de film een veelbesproken scène waarin een Mariabeeld als dildo wordt gebruikt.

De trailer van Benedetta: