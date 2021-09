Nederlander (54) overleden op dancefestival Extrema Outdoor

Op het dancefestival Extrema Outdoor Extra in het Belgische Houthalen-Helchteren is gisteren een 54-jarige Nederlander overleden. Hij had volgens persbureau ANP xtc-pillen op zak met gevaarlijke hoeveelheden mdma.

De man werd op het festivalterrein 's avonds plotseling onwel en werd ter plekke gereanimeerd. Hij werd even later in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Genk afgevoerd, waar hij rond 23.00 uur overleed. Volgens het parket in Belgisch Limburg wordt nog onderzocht of de drugs in verband staan met het overlijden van de man. De autopsie moet nog plaatsvinden.

De drugs die de bezoeker bij zich had, bevatten twee keer zo veel mdma als een normale xtc-pil. De pillen waren voorzien van het logo van de modeontwerper Philipp Plein.

Het parket waarschuwt op Twitter voor de levensgevaarlijke drugs: