'Meest gezochte militant' van Indonesië gedood op Sulawesi

Bij een vuurgevecht in de binnenlanden van Sulawesi hebben Indonesische veiligheidstroepen de leider van een islamitische militie gedood. In een verklaring spreekt het Indonesische leger van een grote overwinning in de strijd tegen terrorisme.

Het gaat om Ali Kalora, die door het leger werd bestempeld tot 'de meest gezochte militant van het land'. Hij gaf sinds 2016 leiding aan de Oost-Indonesische Moedjahedien (MIT). Die extremistische groep zwoer in 2014 trouw aan terreurorganisatie Islamitische Staat.

Kalora's voorganger, die eveneens als meest gezochte militant werd gezien, werd in 2016 door antiterreureenheden gedood. Sindsdien is de macht van de groep tanende.

De MIT voert regelmatig aanvallen uit op Indonesische agenten en politiebureaus. Ook is de christelijke minderheid op Sulawesi doelwit van aanslagen. In mei werden vier christenen gedood door de militie. Dat was volgens de autoriteiten als vergelding voor de dood van twee MIT-militanten.

De afgelopen maanden heeft het Indonesische leger het aantal operaties tegen de MIT opgevoerd, in een poging de leiders van de groep uit te schakelen. Het leger claimt ook de uitschakeling van de vooraanstaande extremist Jaka Ramadan. Naar vier andere militanten wordt nog gezocht. Zodra zij zijn uitgeschakeld, heeft de MIT geen bestaansrecht meer, denkt het Indonesische leger.