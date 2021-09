Eerste proces corona-uitbraak Ischgl van start, staat ontkent schuld

Oostenrijk vindt niet dat de staat verantwoordelijk is voor de grote corona-uitbraak vorig jaar in Ischgl. De autoriteiten verklaarden zo goed mogelijk te hebben gehandeld op basis van de informatie die toen beschikbaar was.

De zaak draait om een 72-jarige Oostenrijker die het coronavirus opliep in het skioord in Tirol en daaraan overleed. Zijn weduwe en zoon eisen een schadevergoeding van 100.000 euro van de overheid vanwege nalatigheid.

"Het gaat om gerechtigheid", zei zoon Ulrich Schopf vandaag bij het proces in Wenen. "Als we een schadevergoeding krijgen, zullen we die aan het goede doel geven."

Fout op fout

Uit een vorig jaar oktober verschenen rapport van onafhankelijke experts, die in opdracht van het Tiroolse deelstaatparlement 53 betrokkenen ondervroegen, bleek dat de lokale, regionale en landelijke autoriteiten fout op fout maakten. Hierdoor kon het coronavirus zich verspreiden onder de wintersporters in het Paznauntal en later de rest van Europa.

"Duizenden mensen konden het gebied ongehinderd verlaten en duizenden anderen kwamen er aan zonder een idee te hebben van het gevaar dat ze liepen", zei de advocaat van de familie Schopf bij de rechtbank.