Prinsjesdag: strijd om miljarden voor afschaffing dividendbelasting barst weer los

De 1,9 miljard euro die ooit besteed zou worden aan het afschaffen van de dividendbelasting gaat definitief niet naar het bedrijfsleven, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag. Het geld dat het kabinet zo veel hoofdpijn bezorgde, wordt ingezet als smeermiddel in de formatie.

In de Miljoenennota staat dat er 860 miljoen per jaar gaat naar de aanpak van criminaliteit, naar sociale advocatuur, verbetering van koopkracht van alleenverdieners en naar defensie. Het miljard euro dat overblijft wordt gereserveerd voor de formerende partijen.

"Om die miljard euro staat een hek", zegt een betrokkene. De partijen aan de formatietafel mogen er dan een bestemming voor vinden, hebben de coalitiepartijen in aanloop naar Prinsjesdag afgesproken volgens bronnen.

Strijd barst los

Er zullen tijdens de Algemene Beschouwingen partijen zijn in de Tweede Kamer die niet willen dat het geld nu op de plank blijft liggen. De strijd om de miljarden voor de dividendtaks, waar al zo veel discussie over is geweest, barst daarmee de komende week weer los.

Zo willen GroenLinks en PvdA bijvoorbeeld dat er geld gebruikt wordt om de koopkracht voor iedereen te verbeteren en de salarissen van leraren en zorgmedewerkers te verhogen.

Het wordt dus spannend of het geld echt gereserveerd blijft voor de formerende partijen. Want zeker partijen die denken dat ze weinig invloed zullen hebben op de formatietafel, willen liever direct hun wensenlijstje verzilveren. De coalitiepartijen denken dat het hek om dit geld kan blijven staan, omdat er door financiële meevallers, in de begroting genoeg ruimte is om andere investeringen te doen.

Gesneuveld

De felle politieke discussie over dit geld begon met de start van het huidige kabinet. De VVD wilde de dividendbelasting afschaffen en wist daar in de formatie destijds dit bedrag voor te regelen.

Na veel druk sneuvelde deze tegemoetkoming aan bedrijven, maar de VVD stond erop dat het bedrag wel op een andere manier naar bedrijven zou gaan. Het alternatief werd de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Stilzwijgend sneuvelde ook de BIK omdat de Europese Commissie het als staatssteun ziet. Ook daarna moest het geld toch zijn weg naar bedrijven vinden, zo was de eis van vooral de VVD. Alle werkgevers krijgen sinds augustus een korting op hun loonkosten. Maar ook deze korting (AWf-premie genoemd) wordt verder afgebouwd.

Dat het demissionair kabinet nu toch heeft besloten om die 2 miljard euro per jaar niet vrij te maken voor bedrijven heeft te maken met de steunpakketten. Zij zouden via die weg al genoeg geld hebben gekregen.