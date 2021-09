Bestuurders Zuid-Hollandse zorginstellingen verdacht van pgb-fraude

Drie bestuurders van twee zorginstellingen in Zuid-Holland zijn aangehouden in een onderzoek naar fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Verder is er een zorgboerderij in Berkenwoude doorzocht. Daarbij is de administratie meegenomen. Ook is er beslag gelegd op onroerend goed.

De verdachten zouden DigiD-gegevens van klanten van de zorginstellingen hebben gebruikt om zorg te declareren zonder dat die het wisten. Het OM vermoedt dat de bestuurders meer zorg declareerden dan in werkelijkheid werd gegeven.

Waarschijnlijk is er voor enkele tonnen gefraudeerd. De komende tijd wordt er verder onderzoek gedaan. De zorginstellingen hebben vestigingen in Den Haag, Delft en Rotterdam, meldt Omroep West.

De aangehouden verdachten zitten niet meer vast.