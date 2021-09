Tijdens de zomervakantie 50 kinderen door ouder ontvoerd

Tijdens de afgelopen zomervakantie werden 50 kinderen door een ouder ontvoerd, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). 37 kinderen werden vanuit Nederland naar het buitenland meegenomen en 13 vanuit het buitenland naar Nederland.

Vorig jaar ging het nog om 34 kinderontvoeringen, het laagste aantal in vijf jaar. Dat had volgens IKO te maken met de reisbeperkingen vanwege de coronapandemie.

De meeste kinderen worden ontvoerd door hun moeder (60 procent). Van de uit Nederland ontvoerde kinderen zijn er 17 naar een ander EU-land meegenomen en 20 naar een land buiten de EU. 43 van de 50 ontvoerde kinderen was onder de 13 jaar oud, waarvan 9 kinderen 4 jaar of jonger.

Scheiding

De meeste ontvoeringen hebben te maken met een scheiding van de ouders. Een gezaghebbende ouder heeft toestemming nodig van de andere ouder om met een minderjarig kind naar het buitenland te reizen. Uit de duizenden telefoontjes die binnenkwamen bij het IKO blijkt dat ouders zich daar vaak niet aan houden en gewoon vertrekken met het kind zonder toestemming van de andere ouder.

Twee van de 50 kinderen zijn, weken later dan was afgesproken, alsnog teruggekeerd. De andere 48 (nog) niet.

Kinderontvoering door een ouder is "zeer ingrijpend en traumatisch voor een kind en voor de achterblijvende ouder in Nederland", zegt het Centrum IKO. "Die ouder heeft juridische procedures voor de boeg om te trachten het kind te laten terugkeren. Echter, als een kind eenmaal de grens over is, duurt het maanden voordat een kind terugkomt. Soms jaren en soms komt een kind helemaal niet meer terug."