'Drugskartels en mensenhandelaren krijgen de ruimte op Facebook'

Facebook doet weinig om activiteiten van drugskartels en mensenhandelaren op het platform tegen te gaan. Dat concludeert The Wall Street Journal op basis van interne documenten van het socialemediabedrijf. Hoewel medewerkers intern aan de bel trekken, wordt er niet voldoende op gereageerd.

Het sociale netwerk is wereldwijd actief en de meeste groei zit inmiddels in landen buiten de VS en Europa. Maar, zo schrijft de krant, in die landen wordt niet altijd even goed gemonitord wat er gebeurt op het platform. In sommige landen zitten er weinig tot geen medewerkers die specifieke dialecten spreken.

Orgaanverkoop, pornografie en dissidenten

Er worden intern bij Facebook meldingen gemaakt van mensenhandelaren in het Midden-Oosten die actief zijn op het platform en medewerkers waarschuwden voor gewapende Ethiopische groepen die aanzetten tot geweld tegen etnische minderheden. Ook meldingen over orgaanverkoop, pornografie en overheden die dissidenten aanpakken vinden onvoldoende gehoor.

Volgens een voormalig manager bij Facebook, verantwoordelijk voor samenwerkingen met internetproviders in Afrika en Azië, ziet het bedrijf dit "gewoon als de kosten van zakendoen". Het bedrijf focust op de meer welvarende markten. In de documenten schrijven medewerkers van het techbedrijf over hun schaamte en frustratie, schrijft de krant, waarbij ze wijzen op besluiten die ertoe leiden dat gebruikers video's van bijvoorbeeld moorden en video's die aanzetten tot geweld gewoon kunnen plaatsen.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen The Wall Street Journal dat het bedrijf "in landen waar risico is op conflicten en geweld een uitgebreide strategie" heeft met onder meer wereldwijd opererende teams die meer dan vijftig talen spreken. Ook is er contact met lokale experts en factcheckers.

Meer verhalen

Het is het vierde verhaal deze week van de zakenkrant op basis van de interne documenten. Waar deze vandaan komen is onbekend. Het begon afgelopen maandag met het nieuws dat het platform er voor publieke figuren - van politici tot voetballers - er een dubbele standaard op nahoudt.

De andere stukken gingen over de impact van Instagram op tienermeisjes en wat Facebook hiervan weet en over de negatieve gevolgen van aanpassingen in de News Feed.