Festivalorganisator ID&T overgenomen door Superstruct Entertainment

Festivalorganisatie ID&T wordt onderdeel van Superstruct Entertainment, dat onder meer festivals als Sziget en Zwarte Cross organiseert. Welk bedrag met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Het entertainmentbedrijf is weer in handen van het Amerikaanse Providence Equity.

ID&T organiseert jaarlijks zo'n zeventig evenementen en zit achter bekende festivals als Mysteryland, Thunderdome en Defqon.1. Het werd in 1992 opgericht. Jaarlijks komen er zo'n 1,5 miljoen bezoekers op de festivals af. Oprichters van diverse festivals en het senior management worden aandeelhouders in het bedrijf van de nieuwe eigenaar.

Met de samenwerking willen ze hun marktpositie versterken, zeggen de partijen. De gesprekken over de overname begonnen al vóór de coronacrisis, in 2019. De pandemie zorgde voor vertraging.

'Naar veilige haven geloodst'

De topman van ID&T, Ritty van Straalen, zegt dat met deze deal "het bedrijf in veilige haven" is geloodst. Net als andere bedrijven in de evenementenbranche is ook ID&T hard getroffen door de coronacrisis.

De noodfinanciering van de Rabobank van 8 miljoen euro, ditzelfde bedrag van de aandeelhouders en een lening van het personeel van 3 miljoen euro kunnen nu worden afgelost, aldus Van Straalen. Ook zegt de topman met de deal "de werkgelegenheid van ruim 100 medewerkers te hebben zekergesteld".

Het bedrijf heeft ook overheidssteun ontvangen - 12 miljoen euro - en belooft dat er in totaal 17 miljoen, inclusief belastingen, naar de staatskas teruggaan.