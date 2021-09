CU steunt moties van afkeuring tegen Kaag en Bijleveld, meerderheid waarschijnlijk

Coalitiepartij ChristenUnie steunt de motie van afkeuring die gisteravond is ingediend tegen het demissionaire kabinet bij het Afghanistandebat. Dat heeft Kamerlid Don Ceder gezegd. In de motie wordt minister Kaag van Buitenlandse Zaken als eindverantwoordelijke voor het beleid genoemd. Ook een motie van afkeuring tegen minister Bijleveld van Defensie wordt door de ChristenUnie gesteund.

Door de steun van de kleinste coalitiepartner is de kans aanmerkelijk groter geworden dat de moties het halen. Op papier is er een meerderheid voor de moties, maar er moet nog wel vanavond hoofdelijk worden gestemd. Dat betekent dat ieder Kamerlid zich afzonderlijk voor of tegen moet uitspreken.

De uitkomst daarvan is nog ongewis, omdat onduidelijk is hoeveel Kamerleden aanwezig zijn bij de stemming. Dat kan de stemverhoudingen beïnvloeden.

Op papier wordt de motie tegen Kaag nu gesteund door PVV, GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Ja21, Denk, SGP, Volt, BBB, Bij1, Van Haga en Omtzigt. Dat zijn 77 van de 150 zetels. De motie tegen Bijleveld kan op een vergelijkbaar aantal zetels steun rekenen.

Onvoldoende urgentie gevoeld

Kamerlid Ceder wijst erop dat de Tweede Kamer al voor de zomer hamerde op het ondernemen van actie voor het in veiligheid brengen van mensen die in Afghanistan voor Nederland hebben gewerkt. "De urgentie die de Kamer wel voelde, blijkt door de verantwoordelijke bewindspersonen heel lang, te lang, niet voldoende te zijn gevoeld."

Er is volgens hem vanuit het kabinet onvoldoende gedaan met informatie die er wel was. "Dat is in mijn ogen kwalijk. Dat handelen is, zoals de bewindspersonen zelf ook zeggen niet goed geweest en wat ons betreft ook afkeurenswaardig."

Een motie van afkeuring hoeft niet tot het aftreden van een minister of staatssecretaris te leiden, zoals bij een motie van wantrouwen. Demissionair Rutte bleef in april ook aan toen D66-leider Kaag een motie van afkeuring tegen hem had ingediend vanwege zijn rol in de formatie en de kwestie Omtzigt.

Toen zei Kaag over het besluit van Rutte. "Het zou mij ten diepste raken. Ik zou mijn conclusies eraan verbinden. Maar ik ben een ander mens."